﻿路維祝賀 大小黑鷹爭氣雙輝

今年洲際國家盃與U21歐洲國家盃同期進行，德國主帥路維為視察新人但不影響兩軍成績，決定保留四名有大國腳經驗的球員留在小黑鷹，而七名適齡新星則隨自己出戰洲際盃。路維此舉雙贏在望，黑鷹今晚將力仗爭入洲際盃決賽，而小黑鷹在周二U21歐國盃四強與英格蘭激戰百二分鐘和2:2，互射十二碼勝4:3晉級。



為了試驗新人，路維安排迪姆華拿、安利簡恩、甘美治等七名適齡出戰U21歐國盃的球員出戰洲際盃，各人均交出好表現領軍躋身四強，今晚將於俄羅斯索契與墨西哥爭入決賽。



同時，基拿比、麥斯美艾洛特、麥斯美亞及恩歷克謝赫特四名擁有大國腳經驗的球員，就被安排留在小黑鷹成為三線主力。結果球隊周二在U21歐國盃四強，與英軍激戰一百二十分鐘打和2:2，最終互射十二碼勝4:3晉級決賽。路維祝賀小黑鷹之餘，亦表示︰「我們都要以打入決賽為目標。」