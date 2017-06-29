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日報新聞 > 體育

﻿禪師失勢下台

2017-06-29 列印
　　「禪師」積遜敵不過安東尼！紐約人主席積遜與陣中主將安東尼一直對着幹，前者一直希望送走這名大前鋒重組球隊，但球會班主杜蘭最終力撐安東尼留隊，並決定與「禪師」解除合作關係，據報紐約人將於美國時間周三早上公佈球會主席積遜下台的消息。
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