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﻿史高斯變粉絲 孖馬高談桌球經

2017-06-30 列印
  曼聯五小福昨日玩轉香港，更與兩位桌球港將傅家俊（Marco）和吳安儀交流。其中史高斯更化身Marco小粉絲，兩人雞啄唔斷大談桌球經，前者更對香港下月雲集奧蘇利雲和鶴健士等桌壇巨星感驚訝！

　　Marco和史高斯昨在nowtv活動頻頻密斟，原來話題離不開桌球。Marco表示：「當史高斯知道我長期在英國作賽後，便不斷詢問我住在哪個地區、生活情況等等。他熱愛收看桌球賽事，對於下月在港舉行的國際桌球大師賽雲集奧蘇利雲、沙比和鶴健士等巨星更感到驚訝！」
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