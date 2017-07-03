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﻿列強狂搶潛質新星 瓜分摩納哥

2017-07-03 列印
        轉會市場於七月一日(周六)重開，去季歐聯爆冷殺入四強的法甲盟主摩納哥，成為列強「瓜分」對象。

　　摩納哥進攻中場貝拿度施華已被曼城撬走，中鋒謝明亦落實加盟馬賽。隨着轉會市場在周六重開，新一輪「瓜分」摩納哥的行動亦再次上演。當中十八歲前鋒基利安麥巴比，身價雖已飆升至逾一億鎊（約十億一千七百萬港元），但仍然吸引巴黎聖日耳門、皇馬，以至阿仙奴的垂青。

　　槍手除了關注麥巴比外，更感興趣是翼鋒湯馬士林馬。據報兵工廠首次三千一百萬鎊的報價已被摩納哥拒絕，但預料該隊會提價再求購。而防守中場泰莫爾巴卡約高，據悉已通過車路士的體測。另一位防守中場法賓奴泰華利斯，有傳將以三千五百二十萬鎊加盟曼聯。

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