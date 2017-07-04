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﻿德國贏運 魔咒難除 沉重的桂冠

2017-07-04 列印
        周日洲際國家盃決賽，德國1:0小勝智利首度封王，隊長達斯拿同時獲選最佳球員，射手迪姆華拿等人更包辦金、銀、銅靴，為下年衛冕世界盃打下強心針。可是歷屆洲際盃得主翌年均在世界盃失利，加上球隊今仗全場捱打，僅把握智利犯錯捧盃，而達斯拿又被指名不副實，德軍奪冠福禍難料。

        德國今仗受制於智利的全場緊迫踢法，控球率僅得三十四個巴仙，八次攻門亦遠遜對手的廿二次，僅靠把握智利防守中場馬些路戴亞斯上半場於禁區頂盤扭失手的錯誤，射手迪姆華拿截到皮球，再傳予無人看管的史甸度射入空門，首度捧走洲際盃。

　　然而球隊除了在四強4:1大勝墨西哥外，其餘四仗表現均未見霸氣，加上只收錄入球和助攻各一的本屆洲際盃金球獎得主達斯拿演出平平，被質疑奪取金球獎全因名氣搭夠。

　　更重要是歷屆洲際盃盟主，翌年均未能捧走世界盃，強如法國和巴西都未能倖免，此魔咒隨時左右德軍的衛冕機會。
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