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﻿達拉斯反底值追

2017-07-04 列印
   FC達拉斯上輪美職主場3:1擊退FC多倫多，取得近四輪聯賽首勝。該仗梅開二度的中場藍馬為悼念上月逝世的好友迪奧迪，承諾會繼續交出好表現，加上射手烏魯迪近期亦頻頻有士哥，該隊周二美職勢可擊破不擅遠征，連續四輪聯賽作客全失三分的華盛頓聯隊，主勝放心捧。

（無線myTV Super 303頻道周三早上8:30直播）
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