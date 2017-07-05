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﻿拖肥豪花三億買中堅

2017-07-05 列印
　　愛華頓周一以五百三十萬鎊羅致馬加拉翼鋒辛度拉美利斯後，再從般尼簽入中堅米高堅尼，轉會費最高可達三千萬鎊（約三億港元）。該隊今夏已斥資九千六百萬鎊增兵，但消息指他們只是先使未來錢，未來以一億鎊將射手盧卡古賣往車路士，抵銷目前的支出。
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