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﻿杜倫減薪箍住四星陣

2017-07-05 列印
　　剛贏得NBA總決賽最有價值球員的勇士球星杜倫，據報同意與勇士簽下兩年價值約五千三百萬美元（約四億一千萬港元）合約，自願減收約九百萬美元（約七千萬港元）的薪酬，以求助球隊有更多薪酬空間，保留以四星為首的原有班底。
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