﻿費城聯VS肯薩斯累鬥累

上輪美職主場一比一和波特蘭伐木者後，肯薩斯體育會近三輪只得一勝兩和，目前在西岸排第二，然而在美職有六球斬獲的前鋒謝素費南迪斯，在上仗撞傷右肩，今仗上陣成疑，要靠後備兵丹尼爾沙萊爾肩負破網重任。
經歷美職三連敗後，費城聯近況回勇兩連勝，期間入四球，防線一球不失。兩軍各戰線近三次對賽各勝一場，其餘一仗打和，肯薩斯體育會近三次主場對賽戰果亦一樣，今仗和局可試。
港鐵「可加可減」機制沿用多年，被人詬病加多減少，市民百上加斤。民間有不少聲音建議政府利用所收港鐵股息補貼長途車費，減低票價。特首林鄭數月前表示會考慮推出補貼車費的措施，港鐵主席馬時亨昨天透露，港鐵已經...
2017-07-06
罹患末期肝癌的內地異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波仍在中國醫科大學附屬第一醫院留醫，瀋陽司法局昨表示，中方將邀請美德兩國肝癌權威到當地，替劉曉波會診。外交部重申，中國是法治國家，法律面前人人平等，希望...
2017-07-06
日本宮內廳宣佈，日皇明仁長孫女、秋篠宮文仁親王長女真子公主，將於本周六與國際基督教大學同學小室圭訂婚，真子當日下午會與未婚夫一同會見傳媒。 皇室原計劃秋季後公佈真子訂婚消息，惟傳媒大事報道二人婚訊後，皇室決定提早數個月公佈喜訊。日本放送協會日前報道，真子上月八日結束不丹之行回國後，隨即與小室研究何時發表訂婚消息；為免影響男方工作，二人選定在本周六發佈訂婚消息。 據悉，秋篠宮夫婦、真子公主當天上午會到皇居向日皇、皇后報告婚訊，真子亦會向皇祖父母介紹未婚夫；之後真子與小室會在赤坂御用地秋篠宮居所舉行記者會，預計二人屆時會談及訂婚心境、交往過程。當晚雙方家長與真子、小室圭...
2017-07-06
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價購貨個案，美聯營業經理陳少鴻表示，馬鞍山新港城K座高層8室，面積約為551方呎，三房間隔，以約860萬元成交，呎價約為15608元，屬市價水平。買家為一名同區換樓客...
2017-07-06
美國國慶假後復市，早段個別發展，投資者觀望稍後出爐的聯儲局議息會議記錄，市場情緒審慎。儲局稍後公佈的議息會議記錄顯示，委員對於縮表的時間表未有共識，期貨市場更顯示，儲局今年加息的機會約60%。 聯儲局於今晨二時公佈上月議息會議記錄，市場關注會否透露收縮4.5萬億美元規模資產負債表的路線圖。不過，會議記錄顯示，委員會對於縮表未能達到一致的共識，部份委員認為，當局應在未來數月着手縮表，但同時亦有部份委員表示，應於年內稍後的時間才進行縮表，因當局需要更多時間評估經濟活動及通脹的前景。另外，多數委員認為，近期通脹數據疲弱，與通脹趨勢的關聯性不大。 截至今晨四時，杜指收報21...
2017-07-06
肯薩斯體育會今季美職主場未嘗一敗，不過近期走勢回落，陣中又有不少主力被徵召出戰周六揭幕的美洲金盃，周四聯賽主場難言勝。造訪的費城聯陣容相對完整，但剛走出三連敗陰霾，跟對手海軍鬥水兵，今仗一於博和。無線myTV Super頻道303明早8:30直播 上輪美職主場一比一和波特蘭伐木者後，肯薩斯體育會近三輪只得一勝兩和，目前在西岸排第二，然而在美職有六球斬獲的前鋒謝素費南迪斯，在上仗撞傷右肩，今仗上陣成疑，要靠後備兵丹尼爾沙萊爾肩負破網重任。 經歷美職三連敗後，費城聯近況回勇兩連勝，期間入四球，防線一球不失。兩軍各戰線近三次對賽各勝一場，其餘一仗打和，肯薩斯體育會近三次主...
2017-07-06
韓國現代汽車代理上周快閃引入SantaFe 2.2CRDi Premium柴油私家車七座新版，以大力、慳油、豪華和實用為賣點，加上約三十八萬元吸引價錢，立即成為本地中產家庭人士SUV熱選。 文：彭志...
2017-07-06
35歲韓國女神宋慧喬一直不認戀上細4歲的熒幕情侶宋仲基，上月被撞破前後腳蜜遊峇里亦照例否認拍拖，估不到月底有新片上映的宋仲基昨日突然宣佈10月31日娶喬妹，震驚亞洲粉絲，而雙方經理人均否認「奉子成婚」...
2017-07-06
經歷過去五年的爭拗、對抗和撕裂，社會急須改變，減少政治化，重新檢視民生的需求。林鄭月娥就任特首幾天，勇於扭轉形勢。繼而改善教育作為切入點，取得教師、學校、學生和家長的認同後，她又聚焦港鐵車費昂貴的老問題，把過往僵化的官僚原則打破，以港府從港鐵所得股息，補貼市民長途車資，以及其他公共交通工具票價，減輕市民的交通支出。 林鄭月娥一直把「強積金對沖、港鐵票價和領展服務」形容為三座大山，認為必須作出改善，才可以為市民消消氣。昨天港鐵主席馬時亨透露，新特首林鄭月娥已定出使用港鐵股息，補貼長途客的大方向，港鐵與政府開始磋商如何落實，他強調即使實行了這項補貼，港鐵現時的優惠亦不會取消。 ...
2017-07-06
田泰安上周末前往印度孟買度假及探親，昨日早上已返抵香港，今早會復課操馬。他表示今次乃首度前往印度，感受到完全不同文化，是一個良好的經驗。周日沙田賽事，田泰安將策騎八駒上陣，他認為以「兄弟勁」、「大龍騰...
2017-07-06