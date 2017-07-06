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﻿綠軍得希華特再升級

2017-07-06 列印
　　獲譽為當今最佳白人球員的希華特，昨宣佩由爵士自由身轉投塞爾特人，令東岸一哥實力更上一層樓。此子將會與巴特勒大學時代教練史堤芬斯重聚，合約據報為四年一億二千八百萬美元（約十億港元）。

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