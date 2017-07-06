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﻿雲加重槌買兵留山神

2017-07-06 列印
　　為留住僅餘一年合約的攻擊王牌阿歷斯山齊士，阿仙奴領隊雲加在轉會市場重開不久，即以破球會紀錄的四千四百萬鎊（約四億四千萬港元）收購里昂前鋒拿卡錫迪，據報後者周二已通過體測，與矢言留隊的基奧特強化鋒線，給阿歷斯山齊士更強大的支援。
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