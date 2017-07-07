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﻿飛蟻入侵溫布頓

2017-07-07 列印
　　今年溫布頓怪事多，先有涉為得出場費而引發首圈退賽潮，倫敦蟻后求偶季節提早來臨，則導致第三日次圈賽事受飛蟻肆虐。男單盤數3:0淘汰保尼利的法國好手特桑加縱橫網壇十多年，也未見過日間賽事會出現如此蟲患，嘖嘖稱奇。有飛蟻入耳的東道主梅利連這是甚麼昆蟲也不知道，同鄉女將歌達更加肚裏袋裏「滿載而歸」。
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