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﻿杜天王回魂迎16強

2017-07-10 列印
　　周日休戰後，溫布頓男、女單十六強今日全面開火。衛冕男單的杜高域率先向列強下戰書，豪言自己已重拾比賽的熱情，跟法國的文拿尼奴爭入八強前宣佈，前世界一哥已經歸位！

（now670、671台今晚6:30、周二凌晨0:00直播十六強賽）
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