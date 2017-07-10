哈登續約賺天價年薪
港高鐵列車 首曝光
港鐵採購的第三列列車，日前由青島車廠經內地高鐵鐵路駛來本港。行政長官林鄭月娥昨天到訪石崗列車停放處，列車內外首度曝光。列車以銀色為主色，車頭流線型設計，兩側印有象徵飛龍的橙色弧形花紋，令高鐵猶如一條「...
2017-07-10
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海外專家反駁瀋陽醫院 稱劉曉波可出國治療
內地異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波末期肝癌病情上演「羅生門」，瀋陽市中國醫科大學附屬第一醫院日前指，劉目前不宜轉運，惟參與會診的美德專家昨發表聲明，稱劉曉波目前健康狀況仍可出國治療，療程亦有其他選擇。 德國海德堡大學醫學院外科系主任比歇爾、美國德州大學安德森癌症中心放療系教授赫爾曼上周六應邀到瀋陽市替劉曉波會診。院方其後發表聲明，稱中國專家認為，患者轉運過程不安全，又希望美德提供其他治療方案；聲明引述外國專家稱，已沒有其他治療方案，且認同中方團隊表現。但比歇爾、赫爾曼昨午發表聯合聲明，確診劉曉波罹患原發性肝癌，院方為患者提供合適治療；二人亦無否定劉出國治療可行性，他...
2017-07-10
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林寶堅尼超跑 英國做的士
意大利、杜拜擁有由超級跑車改裝而成的警車，英國亦不讓他人專美，英格蘭東部林肯郡議會日前批准一間的士車行的申請，向一輛林寶堅尼Huracan Coupe超級跑車發出執照。該款跑車搭載一個五點二升V10引...
2017-07-10
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九龍塘麗珊園5,039呎 逾兩千萬豪裝中空客廳
九龍塘，可說是豪宅地段代名詞，是次帶大家參觀喇沙利道上一座億萬元花園大屋，洋房實用面積5,039方呎，屬4套房4廳設計，據了解，屋主曾花上約2,700萬元豪裝，富麗堂皇，單是中空大廳掛着的巨型水晶吊燈...
2017-07-10
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涉資逾492億元 中遠海運購東方海外
由前特首董建華家族經營的老牌航運公司東方海外（316），昨天終於落實賣盤，一如市場盛傳，買家是中資企業。中遠海運集團旗下的中遠海運控股（1919），將會和上海國際港務聯手，按每股78.66元的收購價，向東方海外股東提出全面收購，涉資逾492億元。單以董建華家族持有的近69%股權來說，套現高達338億元。 早在今年一月中，美國《華爾街日報》便報道中遠海運收購東方海外的消息，但東方海外卻否認。其後關於東方海外賣盤的傳言仍不斷流出，雖然管理層再三否認，但股價仍因收購憧憬而不斷炒上。東方海外上周五收市報60元，較一月中收購傳聞前的39.25元，累積上升超過50%。整筆交易涉...
2017-07-10
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箭頭歸位必「聖」 銀河復活戰
洛杉磯銀河上場美職主場2:6慘負皇家鹽湖城，英格蘭老將艾殊利高爾寄語一眾小將知恥近乎勇，要盡快擺脫近期低潮。幸好，陣中攻擊重心杜斯山度士代表墨西哥戰罷洲際國家盃後，勢在周一聯賽盃八強回歸，可望領軍作客擊敗陣容不整的聖荷西地震，敲客勝！（香港時間明早10:30開賽） 經歷主場大敗後，銀河各戰線近四場僅一勝三負，全因陣中傷兵眾多，守將巴特利戴亞路、羅比羅渣士、中場巴治奧胡斯迪等七將正養傷，前英格蘭國腳艾殊利高爾經驗豐富，即勉勵臨危受命的阿利奧拿斯達、占美維拿利爾等副選將領︰「近期戰績難免令人尷尬，但我們必須盡快擺脫劣勢，尤其一班小將更要學習從挫折中成長。」 幸而，銀河周...
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天然護肌抗敏攻略
肌膚每日受到空氣污染及紫外線的傷害，變得容易敏感和泛紅，有時即使塗上貴價護膚品仍然徒勞無功。是時候反璞歸真，以純天然成份的護膚品作出修護，讓肌膚細胞回復健康飽滿。文︰Angel圖︰黄幹文 模特兒︰An...
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CP值爆燈 全港No.1 紅星齊賀《頭條》12周年精采滿FUN
《頭條日報》強者愈強，昂然踏入創刊12周年！ 《頭條》是全港最多讀者、發行量最高的強勢No.1免費報章，透過印刷版、網上版、手機程式、即時新聞、人氣《頭條POPNEWS》短片程式，多年來爭分奪秒、時時...
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社論——改善民生 不能齋睇齋講
特首林鄭月娥上任近兩周，雷厲推行她所主張「創新」、「互動」和「協作」的管治新風格，她本人落區，與市民互動，其他問責官員亦緊跟其作風。運輸及房屋局局長陳帆昨天到深水埗探訪劏房戶。公眾期望新一屆政府管治團隊主動接觸市民，多看多聽之後，訂出具體對策，落實執行，為民解困。 陳帆昨午到訪深水埗劏房戶家庭，並出席基層市民居民大會，聆聽訴求。他提到，現時的劏房環境，較自己年幼時居住的板間房，更為惡劣、更無尊嚴，說時一度哽咽，展現出感性的一面。局長所言，並非新事物，由於政府興建公屋數量遠追不上需要，市民輪候上樓的時間延長，等了七年或以上也未必上到樓，劏房租金上升，環境愈來愈差，基層市民苦不...
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莫雷拉刷新頭馬紀錄 李易達郭能楊明綸起孖 容天鵬捧盃快樂夠酷
容天鵬與郭能昨日合作憑「快樂實在」捧傷健策騎協會盃，練者尾場再贏「酷比仔」，騎者則另贏「香江穩勝」，齊齊起孖。莫雷拉憑「爆騷」及「太陽旺旺」梅開二度兼成為騎師王，以一百六十九場刷新騎師一季贏馬最多紀錄...
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