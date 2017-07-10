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﻿哈登續約賺天價年薪

2017-07-10 列印
  NBA球星身價，高處未算高！火箭昨宣佈和核心哈登提早續約，大鬍子累計擁有接近二億三千萬美元（約十八億港元）合約，打破合約總值、續約總值以至單季薪金紀錄。
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