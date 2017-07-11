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﻿肯薩斯搶W悼班主

2017-07-11 列印
  肯薩斯體育會的班主之一柏迪臣上周日因病逝世，守將彭馬布朗矢言要在周二美職聯賽盃八強主場擊敗FC達拉斯，送別這位曾帶領球隊逃出困境的白武士。適逢客軍近期遠征表現平平，對賽往績又未如理想，肯薩斯體育會可望順利全取三分，直取主勝。

（香港時間明早8:30開賽）
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