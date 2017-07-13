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﻿肥安筍價擸J洛 皇馬送大禮

2017-07-13 列印
  拜仁慕尼黑周三以低價從皇家馬德里先借後買占士洛迪古斯，有傳是基於皇馬主席佩雷斯自覺當年有負安察洛堤，後者對占士洛迪古斯又有知遇之恩，成功為拜仁將筍盤收歸旗下。

        據報，拜仁給皇馬兩年借用費和買斷費合共四千五百二十萬歐羅（約四億港元），遠低於後者一四年收購占士洛迪古斯豪花的八千萬歐羅。有指佩雷斯對一五年夏天辭退前一季才領軍十奪歐聯錦標的安察洛堤感到於理不合，故以友情價賣兵作為補償。

　　同時，安察洛堤一四至一五球季執掌皇馬時重用占士洛迪古斯，如今親自出面邀請，後者即答應加盟拜仁。與占士洛迪古斯相熟的哥倫比亞記者拜歷治透露：「他上周五接到安帥電話一拍即合，並吩咐經理人文迪斯處理相關事宜。」
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