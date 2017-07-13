﻿肥安筍價擸J洛 皇馬送大禮

昨晚舉行今季谷草煞科戰，潘頓手風大順，先憑方廄「綽綽有餘」及葉廄「紅星」包辦第三口孖寶，之後再贏賀廄「慣勝聆聽」，另加三席亞軍，於第七場賽後提早成為騎師王。至於方嘉柏和賀賢亦告起孖，兩人分別另贏「川河尊駒」及「勤德兼備」。其餘沈拿憑「勝利寶石」開齋，麥偉利頭場犯規被罰停賽兩日。 潘頓於贏出「綽綽有餘」後表示：「雖然『綽綽有餘』季內已跑過多仗，但今次距上賽接近七星期，已經回復體力狀態迎戰，而因應今仗排外檔，我早段將此駒留守較後位置，結果早段步速甚快，場地亦有利後上馬，牠輕鬆跟隨下，入直跑發力便越過對手，取勝姿態較預期輕鬆。」 而不在港督戰的方嘉柏，除了「綽綽有餘」之後，尾場再...

2017-07-13