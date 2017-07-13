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﻿仇人見面撐墨軍

2017-07-13 列印
  墨西哥在上屆美洲金盃決賽勇挫牙買加封王，今屆C組次輪重遇手下敗將。陣中近況著火的艾利斯靴南迪斯豪言，周四交鋒會在美國丹佛破壞對手復仇大計，延續對賽的優勢，讓球主客和這支衛冕之師讓一球「主勝」可捧。（香港時間明早10:30開賽）

　　艾利斯靴南迪斯胸有成竹，皆因本身近況理想，決賽周之前兩場友賽各取得一球之餘，在首場分組賽也貢獻一入球兩助攻，助墨西哥3:1打敗薩爾瓦多取得開門紅。

　　牙買加C組首戰贈庫拉索兩蛋，但遇上實力稍高的對手即現形，各賽事近六場法定時間兩勝一和三負。近六次不同戰線與墨西哥交手，該隊亦只得一勝一和四負，故「主勝」可取。同日皆在丹佛上演的C組另一場，薩爾瓦多不同賽事近三場一和兩負，對手庫拉索各戰線近四場狂失六球，前者有望乘虛而入，捧主勝。

（香港時間明早8:00開賽）
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