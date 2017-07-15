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﻿溫網女單世代決戰

2017-07-15 列印
        溫布頓女單決賽今晚九時正開戰，由卅七歲美國老將V威廉絲和廿三歲的西班牙新星梅古露莎上演世代對決。兩人都是攻擊型球手，但進攻手段卻大不同，勢在中央場各顯神通。

（now670台今晚8:30起直播）
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