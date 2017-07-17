﻿新黑雙煞首騷對辦

盧卡古入魔當柱躉式中鋒，一直排單箭頭戰陣的曼聯領隊摩連奴也思變。紅魔昨出戰今夏首場熱身賽作客洛杉磯銀河，「狂人」罕有地試用雙前鋒，結果以5:2在美國之旅旗開得勝，摩帥還坦言今仗梅開二度的拉舒福特表現出色，明早造訪皇家鹽湖城或以此子和新魔獸雙鬼拍門。（有線61、261台明早10:00直播）



摩連奴今仗上半場排三五一一，由單箭頭拉舒福特梅開二度及費蘭尼士哥遙遙領先3:0，下半場改打三五二派出盧卡古拍安東尼馬迪爾任雙箭頭，最終米希達利恩和馬迪爾各建一功大勝5:2。



對於盧卡古為核心的雙箭頭陣式，摩帥滿意道：「今天嘗試了不常用的陣式，效果令我滿意，往後還會繼續作出嘗試。盧卡古是柱躉式前鋒，在前線與後衛鬥法爭取士哥之餘，還無私地為隊友製造攻門機會。」



除了盧卡古，摩帥還稱讚了拉舒福特，不排除兩人明早造訪皇家鹽湖城正式「合體」雙鬼拍門。