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﻿國冠廣州開戰 升呢AC捕蜂

2017-07-18 列印
        AC米蘭今夏積極擴軍，其中查漢奴古、梅沙基奧、列卡度洛迪古斯、波連尼等新援都隨隊出戰國際冠軍盃，主帥蒙迪拿揚言要向外界展示球隊復興的決心。紅黑軍團今晚國冠盃中國站於廣州迎戰熱身賽表現一般的多蒙特，有望順利奏捷，直取AC米蘭主勝。（now633台、ViuTV 96台今晚7:20直播）

        獲中資財團注資的AC米蘭在今夏積極擴軍，至今已簽入十一名新援，教練蒙迪拿矢言，希望藉今次賽事展示復興的決心︰「我們積極組軍備戰，目的就是要重拾昔日光輝，儘管今仗只是友賽性質，但己隊不會鬆懈，務求調整好狀態，然後出戰新球季。」該隊上周三友賽瑞超球隊盧加奴大勝4:0，球隊增兵後的實力可見一斑。

　　相反多蒙特有因代謝失調缺陣接近半年的馬里奧葛斯復出，然而近兩仗熱身賽僅得一和一負，期間入五球失五球，證明防線還需時重整，今仗面對全面復甦的紅黑軍團料全場捱打，主勝捧得過。
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