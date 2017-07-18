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﻿國排抵港 朱婷擔大旗

2017-07-18 列印
　　以朱婷為首的中國女排，前晚完成澳門站賽事後，昨午抵港為周五開鑼的世界女排大獎賽香港站準備。中國女排執行教練安家杰指，期望朱婷等經驗豐富的大將能帶領一眾新血，在香港的「主場」威力下發揮水準衝冠。

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