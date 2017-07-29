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﻿藍月國米食髓知味

2017-07-29 列印
　　香港時間今晚及明早尚有兩場國冠盃賽事，曼城周六美國站重遇熱刺，該隊有中場奇雲迪布尼近況大勇，勢趁敵軍後防欠穩，乘上仗大勝皇家馬德里之勇再下一城，捧藍月主勝。

（now633台明早6:00直播）

　　另一場，國際米蘭在新帥史巴利堤帶領下，國冠盃錄兩連勝，腳風正順的射手艾達馬田斯揚言繼續挺身而出，今晚新加坡站第二擊可望挫鋒線未穩的車路士，取藍黑軍團客勝。

（now633、ViuTV 96台今晚7:35直播）
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