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﻿ 「後菲比斯」軍團狂攬18金

2017-08-01 列印
　　奧運金牌王菲比斯再次退休、洛捷迪則因去年在巴西報假案被罰停賽，美國泳壇不但沒有出現真空期，反而更加燦爛。美國泳隊在周日閉幕的世錦賽得十八金，大幅拋離最近對手英國，一屆掃三十八面獎牌則是該隊歷來最多。卡利斯頂替為老不尊的洛捷迪稱霸混合泳，達素更平前輩菲比斯一屆七金紀錄，令「水神」後繼有人。

　　美國新領軍人物達素謙稱，其金牌數目難與以往比較：「這是我一生人中最精采的八日，感覺十分滿足。現在加入了男女混合接力，這些項目令我受惠。」
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