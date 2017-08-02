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﻿巴神領軍尼斯穩勝

2017-08-02 列印
　　尼斯在歐聯第三圈外圍賽首回合雖被阿積士逼和1:1，不過該仗有入球的巴洛迪利狀態勇，有力在次回合再取士哥。（香港時間周四凌晨2:45開賽）

　　巴洛迪利上季加盟尼斯即各戰線攻入十七球，新一季亦延續腳風。教練法夫利相信，愛將可領軍躋身附加賽︰「他狀態更勝上季，故己隊今仗絕對有機會反客為主。」

　　阿積士今夏陣容變化甚大，先有主帥保斯轉教多蒙特，前鋒貝特蘭查奧爾、中場卡拉臣和後衞堅尼迪迪等多名主力相繼離隊，結果近四場熱身賽僅一勝一和兩負，論近況遠不如今夏熱身賽四勝一負的尼斯。
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