 Advertisement
  • 2017年8月5日 星期六
  • 28º
  • 91%
熱門： 報名考CRE踩過界小型飛機電競音樂節一地兩檢

日報新聞 > 體育

﻿保特終戰三面受敵

2017-08-05 列印
　　今晚世界田徑錦標賽男子100米決賽，有望上演田徑壇老、中、青三代飛人的世代交替。今屆賽事後退役的牙買加閃電保特，聯同美國老對手基連，將會跟當勇的牙買加名將比歷克和美國新星高文爭標，前者更預言9秒8是衝金的指標。（now670台周六凌晨1:50、2:05直播準決賽，4:45直播決賽）

　　一二倫敦奧運，保特曾在同一場地衛冕100米金牌，重臨福地有信心可以將在鑽石田徑聯賽摩洛哥站造出的9秒95個人今年最佳時間推前。心情輕鬆的他還預測奪標時間：「我感覺非常好，每一次練習後狀態都有所提升，一切都正向好的方面發展。我相信今次奪金的時間會是9秒8左右，大概跟我在里約熱內盧奧運的封王時間相同。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd