 Advertisement
  • 2017年8月7日 星期一
  • 32º
  • 70%
熱門： Celine妹妹一地兩檢超時空男臣張文慈小赤狐

日報新聞 > 體育

﻿閃電傳奇落幕

2017-08-07 列印
  史上最快人類保特周六在最後一場100米以9秒95衝線，意外不敵美國老將基連與新星基斯頓高文，在世界錦標賽屈就銅牌。百米霸權未能有一個完美結局也好，閃電的殿堂級地位仍然毋庸置疑，賽後受盡觀眾擁戴和冠軍基連在內的對手致敬，成為田徑壇「人民冠軍」！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd