﻿三四三不輪換 多戰線襲干地

車路士去季勇奪英超錦標，全因領隊干地在轉踢三四三陣式。這名意大利籍主帥雖然找到成功方程式，但他全季幾乎使用相同的正選陣容，今季需兼顧歐聯下，隨時因輪換不足而拖垮成績。



干地去季初登英超舞台，原本使用四二三一陣式，但頭六輪僅得三勝一和兩負下，毅然改踢三四三，成為全季的轉捩點。



這名意大利教頭自此堅信同一套陣式和正選十一人，隊中共有九人於聯賽正選出場超過三十次，但球隊今季需要兼顧歐聯，輪換不足隨時成為致命傷，現執教拜仁慕尼黑的前藍獅主帥安察洛堤矢言：「車路士明顯陣容不足，不足以應付三日一賽。」