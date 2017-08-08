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﻿掌帥次季例爆 摩佬稱霸良機

2017-08-08 列印
　　曼聯領隊摩連奴上任首季，捧走聯賽盃和歐霸，但英超排名只得第六位，成續只是僅僅合格。不過「狂人」過往執教一支新球會，第二季的表現都特別標青，今季亦可望重溫美夢。

　　摩連奴兩度執教車路士，俱在第二季捧走英超錦標；效力國際米蘭時則勇奪意甲、意大利盃和歐聯，成就三冠王；帶領皇家馬德里亦成為西甲冠軍，任教第二季就是成績的保證。

　　再者，紅魔去季英超僅失廿九球，摩帥已執好防線，今季只要改善攻力即可挑戰列強，難怪這名葡萄牙籍教頭矢言：「我有信心取得比上季更好的成績，但我重申球隊並非奪標熱門。」
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