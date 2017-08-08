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﻿決戰歐超盃 狂魔拆艦

2017-08-08 列印
        曼聯以今晚歐洲超級盃中立場對皇家馬德里作為周日英超首輪熱身，狀態不成問題，後衞路爾斯華倫西亞更揚言今仗不勝無歸。相反，西甲下周才開鑼，「銀河艦隊」狀態有待提升，寧捧紅魔客勝為妙。（有線61、64、201、203台周三凌晨2:45直播）

        紅魔季前備戰工夫十足，前鋒盧卡古等新兵迅速融入，熱身賽累積三球。該隊上場熱身賽2:1擊敗森多利亞後，今夏七戰九十分鐘計五勝一和一負。重遇一三年不歡而散的皇馬，領隊摩連奴勢加多兩錢肉緊，路爾斯華倫西亞亦誓言以歐超盃為周日英超首仗振聲威：「我們正為歐超盃努力訓練，這是我們今季第一個目標。」

　　「銀河艦隊」狀態不及曼聯，上仗要戰至互射十二碼才險勝美職明星隊，教練施丹亦承認球隊有問題。面對狀態和戰意都勝一籌的紅魔，「銀河艦隊」難呈強，客勝值博。

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