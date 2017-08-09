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﻿巴塞季前送暖

2017-08-09 列印
        去年十一月遇空難幾乎全隊喪生的巴甲球隊查比高恩斯，周一造訪魯營參戰巴塞隆拿的傳統季前熱身賽甘伯盃。雖然巴塞最終大勝5:0，但三名空難倖存者才是主角，當中已截肢的門將科爾文負責開球禮，後衛魯舒爾退下火線時更獲全場球迷起身致敬，場面感人。

        除了捐款外，巴塞履行承諾邀請查比高恩斯友賽以示支持。賽前歡迎儀式，魯營球場中央用代表查比高恩斯的綠色拼出一個心形圖案，並由巴塞隊長恩尼斯達負責歡迎詞。接下來，因空難右腳截肢的門將科爾文，裝上義肢進行開球禮。

倖存者成主角

　　戴上隊長臂章的另一空難倖存者魯舒爾三十六分鐘被調離場時，更雙膝跪地，雙手指天，似告慰罹難的隊友，加上球迷掌聲支持，令球場瀰漫傷感氣氛。半場結束時，美斯也主動跟魯舒爾交換球衣，連番安排也凸顯今仗充滿愛。
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