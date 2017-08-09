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﻿高普求破鐵桶陣

2017-08-09 列印
　　利物浦領隊高普喜歡全場壓迫的踢法，要求麾下球員不惜氣力搶拼，面對前列球隊便大派用場，去季英超鬥「Big 6」便錄得五勝五和的不敗佳績。

　　不過面對下游球隊時，往往因為對手囤重兵於後防而老鼠拉龜，其高速地面進攻威力大減，整季聯賽對排名十一位以下的隊伍僅得十一勝三和六負。不過高普今季引入突破力強的穆罕默德沙拿，正是對症下藥增加進攻板斧。
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