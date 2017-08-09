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﻿哥氏哲學真回歸

2017-08-09 列印
　　哥迪奧拿去季入主曼城後簽入七名新兵，但門將哥迪奧巴禾、中堅史東斯和前鋒洛尼圖等人未能交出應有水準，令這名西班牙教頭無法踢出悅目的傳控足球，更因此造成攻守失衡。

　　不過哥帥今夏再斥資逾兩億鎊增兵，並針對性買入三位具級數的左右閘後，在今夏熱身賽改踢三五二陣式並有理想表現，包括在國際冠軍盃以4:1和3:0分別大勝皇家馬德里及熱刺，似乎已找到勝利方程式。
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