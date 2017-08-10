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﻿雲加三衛陣發功

2017-08-10 列印
　　阿仙奴領隊雲加接掌球隊廿一年，是英超執教同一支球隊時間最長的主帥。不過這名六十七歲法國老帥仍然願意接受新事物，在去季英超作客0:3不敵水晶宮後轉用已塵封二十年的三後衛陣式。

　　「教授」於九七年曾起阿當斯、基昂及保特三後衛陣式，上季再用即令槍手在最後十場各賽事收錄八勝一和一負，今季將會繼續使用，中場艾朗藍斯亦大讚：「我覺得球隊踢三後衛，發揮得特別好。」再者雲加已經和兵工廠續約兩年，可專心領軍爭取好成績。
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