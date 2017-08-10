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﻿普捷天奴愛新人

2017-08-10 列印
　　熱剌領隊普捷天奴被喻為歐洲最有前途的新一代主帥，有傳巴塞隆拿和曼聯亦視他為未來帥位接班人。這名四十五歲少帥喜歡全場逼搶和主攻型踢法，而且會因應對手切換三後衛和四後衛陣式，領軍取得穩定的佳績。

　　再者普帥敢於起用新人，迪利阿里、艾歷迪亞和哈利卡尼等人已在他手下成為英格蘭國腳，而廿一歲中場哈利雲克斯可望成為另一位上位的新星。此子在今夏友賽受到重用，其風格和功架有巴塞隆拿中場恩尼斯達的影子。
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