﻿紅軍早場接福

利物浦去季英超雙殺屈福特，周六新球季首輪作客再鬥這支倫敦球會，三分自然手到拿來。再者該隊新援穆罕默德沙拿演出對辦，今夏六場友賽攻入四球，今場地標戰料可領軍取開門紅，直取客勝。







沙拿地標戰開殺戒



今夏利物浦的重點收購，就是埃及翼鋒穆罕默德沙拿。這名廿五歲快翼不負所託火速融入球隊，今夏六次為球隊於友賽披甲合共攻入四球，紅軍亦在八場熱身賽中收錄六勝兩和的佳績，未開季已催谷至最佳狀態。



沙拿坐鎮右翼，利物浦左路亦有另一猛將沙迪奧文尼壓陣，此子近四場友賽收錄入球和助攻各一，兩人今仗面對去季英超共失六十八球的屈福特，可望予取予攜領軍全取三分。再考慮到紅軍上季最後兩輪聯賽均開出入球大，今仗不妨追捧2.5球「大」。