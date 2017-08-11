﻿殘車難勝般尼

車路士明晚踏出英超衛冕之旅第一步，主場鬥般尼。不過藍獅剛失落社區盾，加上受到傷停問題困擾，今仗只有十四名一隊成員供領隊干地起用，而且新兵艾華路莫拉達仍未上力，隨時陰溝裡翻船，今仗不妨冷敲和局。







干地僅十四人可用



剛仗社區盾車路士於法定時間被阿仙奴逼和1:1，互射十二碼負1:4，新球季首場正式賽事立即失利。再者該隊今夏引援進展不順，一隊只剩下十八名球員，當中翼鋒夏薩特和新加盟的防守中場泰莫爾巴卡約高受傷、右翼衛域陀摩西斯停賽，射手迪亞高哥斯達又與領隊干地不咬弦被棄用，今仗只有十四人供調動。



況且藍獅近三場各賽事僅得一和兩負狀態平平，他們過去三次英超鬥般尼亦只有一勝兩和，今仗隨時再失分予今夏友賽豪取四勝兩和的般尼，捧和局之餘，亦可兼顧入球細。