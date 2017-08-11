﻿曼聯破錘立威

曼聯周二在歐洲超級盃不敵皇家馬德里，但領隊摩連奴矢言不會影響球隊在周日英超首輪主場對韋斯咸的勝算。再者紅魔在過去四季的第一輪聯賽，錄得三勝一負的佳績，今仗料可打響頭炮，讓球主客和「-2」主勝捧得過。







失歐超盃不損士氣



周二歐超盃紅魔1:2不敵銀河艦隊，本季首場正式賽事即落敗，但領隊摩連奴表示球隊沒有受敗仗影響：「我們表現不俗，會將正面的事情帶到英超開季。事實上球隊在周三休息一天後，便會重新投入訓練，以最佳狀態出戰韋斯咸。」該隊過去四季英超首輪三度獲勝，包括上季在摩帥手下作客3:1輕取般尼茅夫，今場如無意外可全取三分。



客軍錘仔幫今夏積極擴軍，重點新兵中場阿拿奧杜域和倒戈的查維亞靴南迪斯俱可候命，但球隊在今夏友賽僅得一勝三和兩負狀態平平，今仗毫無勝算。