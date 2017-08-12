 Advertisement
  • 2017年8月12日 星期六
  • 30º
  • 76%
熱門： 興德學校林子健九寨溝英仙座流星雨樂華邨

日報新聞 > 體育

﻿客場拆「禮」讓得起 藍月升級登場

2017-08-12 列印
        曼城在英超開季前最後三場熱身賽全勝，保持上季銳利的攻力之餘，防守亦漸見改善。今晚聯賽作客熱身賽成績平平的升班馬白禮頓，攻守升級的藍月有力取開門紅，讓球主客和讓一球「客勝」可捧。（now621台、LeSports HK App周日凌晨0:30直播）

        上季英超，曼城總共轟入八十球，場均超過兩球，今夏火力未見衰退，近三場熱身賽共入十球，翼鋒史達寧更連續三仗破網，狀態甚弗。藍月今夏亦將後防線上的薩巴列達和基捷基治等老將清走，換上更具活力的基爾獲加、丹尼路雷斯及班捷文文迪等新兵，效果立竿見影，上述三戰僅失一球，攻守更見平衡。

白禮頓隊長驚驚

  白禮頓英超首戰便遇上勁旅，難怪隊長般奴沙托坦言︰「曼城擁有星級陣容，今仗會是一大挑戰。」這支升班馬近三場熱身賽僅兩和三負未嘗一勝，今仗凶多吉少。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd