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﻿閃電絕唱 捍衛霸權

2017-08-12 列印
　　史上最快人類保特今晚退役戰，在倫敦世界田徑錦標賽男子4x100米接力，力圖為個人職業生涯畫上完美句號之餘，更要捍衛牙買加的短跑霸權。事關他上周六100米決賽意外只得銅牌之餘，同胞在男子200米、女子100、200米全部失利，多年以來的壟斷面臨美國的挑戰，難怪閃電決定出戰初賽，不容任何差池。

（now670台今午4:50、周日凌晨0:00直播）
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