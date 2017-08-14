﻿終極跑抽筋倒地 閃電告別遺憾

史上最快人類保特跑贏無數金牌，偏偏跑不完退休前最後五十米！閃電周六在倫敦世界田徑錦標賽男子4x100米接力決賽負責牙買加最後一棒，卻意外半途因抽筋倒下，完美短跑生涯卻以不完美結局告終。



保特去年決定延至今屆世錦賽後退休，上周先於焦點100米衞冕失敗只得銅牌，終極一跑更抽筋倒地，錄得一個DNF（未能完成）。東道主英國以37秒47爆冷奪金，五年前在奧林匹克體育館帶領牙買加刷新此項世績的閃電，只可由三名隊友扶持下步回更衣室，黯然揮手告別田徑場，招牌拉弓慶祝動作成絕響。



事後保特向隊友致歉，並透過社交媒體多謝擁躉一直以來的支持。牙買加隊醫鍾斯透露，初步檢驗保特左大腿抽筋，但不排除有肌肉撕裂。輿論和選手則將閃電倒下歸咎於賽會安排不周，為遷就頒獎禮而將焦點大戰順延舉行，嚴重影響選手狀態。



