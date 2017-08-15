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﻿首騷即起孖優質古

2017-08-15 列印
        周日英超，曼聯新加盟的射手盧卡古梅開二度，領軍主場4:0大勝韋斯咸之餘，自己亦延續之前在英超新東家首戰都有士哥的紀錄。

        以七千五百萬鎊（約七億五千萬港元）從愛華頓轉投紅魔的盧卡古，周日首次為紅魔於英超上陣即盡顯身價，頭頂腳踢梅開二度，加上隊友安東尼馬迪爾和保羅普巴各建一功，合力領軍4:0大破鐵錘幫，為今季聯賽取得好開始。

　　這位廿四歲比利時國腳亦能延續在西布朗和愛華頓時，首場英超就有進帳的紀錄，賽後難掩興奮︰「這只是開始，之後亦會繼續遵循領隊的部署，打出應有的水準。領隊摩連奴希望我成為領袖，故我定必竭盡所能，爭取更多好成績。」
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