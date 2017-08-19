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﻿意甲開鑼撐祖記新10號

2017-08-19 列印
  柏天尼、巴治奧和迪比亞路等巨星都曾經穿過的祖雲達斯十號球衣，今季由保羅戴巴拿繼承，矢言今晚意甲開鑼戰領軍主場擊退卡利亞里︰「這號碼之前的擁有人都是非凡球星，我自知責任重大。」，戰意高昂宜取讓球主客和祖記讓兩球「主勝」。（無線myTVsuper302台周日凌晨0:00直播）

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