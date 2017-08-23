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﻿熟悉的臉孔

2017-08-23 列印
  周一愛華頓作客1:1和曼城，先開紀錄的朗尼更取得個人第二百個英超入球，賽後還上傳一張自己慶祝士哥的相片（右圖）。有眼利網民發現，有多名藍月球迷疑已非首次出現在此子的慶祝相片中，可見這名前曼聯隊長跟同市宿敵積怨甚深。
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