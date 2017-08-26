  • 2017年8月26日 星期六
  • 30º
  • 68%
熱門： 天鴿10號風球CELINE雙學三子昇御門

日報新聞 > 體育

﻿皇馬入死亡H組

2017-08-26 列印
　　周四歐聯分組賽抽籤，矢志三連霸的皇家馬德里被編入死亡H組跟多蒙特和熱刺碰頭。不過，陣中射手C朗拿度同日歷史性第三度當選歐洲足協最佳球員，另外四個球員大獎「銀河艦隊」包攬三個，難怪前者豪言再次橫掃千軍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd