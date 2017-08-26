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﻿夢幻拳賽 旺財未旺丁

2017-08-26 列印
  前不敗拳王美韋達對終極格鬥兩量級冠軍麥佳格的異種拳賽，香港時間明早開戰。大戰掀起話題，但賽前兩日仍有近一成門票未賣出，反而投注額勢破紀錄，有賭彩公司估計，英國總投注額可達破紀錄的三億鎊（約三十億港元）。

（now650台明早9:00收費直播）
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