﻿埋單共袋22億 雙贏拳騷

昨日不敗拳王美韋達對綜合格鬥（MMA）王者麥佳格的跨界別拳賽，雙方可謂求仁得仁。美韋達如願賺到破紀錄的職業生涯五十連勝、二億美元（約十五億港元）和一洗沉悶打法污名，而麥佳格即使落敗亦獲一億美元和省靚綜合格鬥招牌。



外號Money的美韋達今仗可獲一億美元戲金，再加電視轉播權收益分帳。賽事因即場付費收看觀眾極之踴躍，由美國時間晚上九時延至十二時開始，預料他可從中攤分一億美元。



美韋達第四回合開始掌握比賽，一改以往穩守突擊取點數的保守作風，發動一浪接一浪攻勢，至第十回合技術性擊倒麥佳格，錄得史無前例五十連勝。賽後他即往拉斯維加斯一脫衣舞夜總會慶祝，給美女大派美金。



麥佳格雖被擊倒，但今仗的三千萬美元戲金連同轉播權分帳，料可有一億美元落袋，遠超他MMA生涯總收入。