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﻿恥辱大敗　槍迷名宿同哀 放過山神

2017-08-29 列印
        阿仙奴周日英超作客慘吞利物浦四蛋，本季首次上陣的攻擊王牌阿歷斯山齊士眼見球隊被蹂躪，只能無助地蹲在球場上。前兵工廠射手亨利矢言明白這名智利前鋒為何拒絕續約鬧離隊；槍迷亦為山神痛心疾首，呼籲球會讓他離開。

        今仗甫開賽槍手即捱打，被紅軍前鋒羅拔圖法明奴、翼鋒穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼，以及後備射手史杜列治各入一球，遠征晏菲路慘敗0:4。今夏一直鬧離隊的阿歷斯山齊士本季首度披甲，就被紅軍蹂躪，當球隊失第三球時，他只能無助地蹲在球場。此子六十二分鐘退下火線，失第四球後卻露出詭異的笑容。

　　兵工廠名宿亨利矢言明白山神為何不續約：「此刻的阿仙奴肯定有問題，為甚麼要他留下來看這畫面，他不續約就是這個原因。」槍迷亦為山神痛心：「兵工廠這樣的三流球隊不適合他，請球會放人。」
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