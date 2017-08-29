天生我才必有用，十六歲的美日混血少女納塔利（Natalie Nootenboom）因為肥胖，加上體形健碩，在學校內受盡欺凌，但她最終仍能一一克服，更獲得紐約一家模特兒公司賞識，跟她簽約，捧她成為加大碼模特兒。納塔利的母親是日本人，父親是美國人，因她生來較高大肥胖，在校內受到欺凌，有同學甚至說借了衣服給她穿著後，衣服也被撐大了。現時納塔利和她的姐姐都是加大碼模特兒，而納塔利的人氣十分旺盛，在Instagram已有五千名粉絲，並已在多個時裝廣告上亮相，大受歡迎。她表示，亞裔女孩身形一般都較為矮小，但她能成為加大碼模特兒，可扭轉外界對亞裔女孩的刻板印象。

2017-08-29