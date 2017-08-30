  • 2017年8月30日 星期三
  • 27º
  • 91%
熱門： 雙風暴澳門超時空男臣Celine打風遠足

日報新聞 > 體育

﻿張伯倫上「車」 跳船潮鳴槍

2017-08-30 列印
        阿仙奴剛於周日英超作客0:4慘敗給利物浦，遭逢兩連敗，但槍手不僅沒有增兵的消息，反而在轉會市場關閉前出現跳船潮。除了阿歷士張伯倫被傳即將加盟另一倫敦英超豪門車路士外，攻擊主力阿歷斯山齊士、奧斯爾及中堅梅斯達菲亦可能緊隨其後離隊。

        據英國《天空體育》報道，車路士與阿仙奴已就張伯倫轉會費達成協議，有指轉會費達三千五百萬鎊（約三億五千萬港元）。這位廿四歲中場球員與兵工廠的合約在明年夏天屆滿，消息指他早前拒絕了球隊開出的十八萬鎊周薪新約，槍手為免他明夏免費轉會，故與藍獅達成協議。至於曼城據報已再為山齊士開價，並提供史達寧及現金欲得到該名智利國腳加盟。

　　另外據英國《太陽報》報道，兵工廠中場奧斯爾成為了德甲多蒙特的羅致目標；而中堅梅斯達菲則成為了國際米蘭和祖雲達斯的爭購對象。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd