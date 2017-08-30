  • 2017年8月30日 星期三
  • 27º
  • 91%
熱門： 雙風暴澳門超時空男臣Celine打風遠足

日報新聞 > 體育

﻿「復出」奏凱 舒娃落淚

2017-08-30 列印
　　 舒拉寶娃禁藥停賽後首次出戰大滿貫，於周一美國網球公開賽開鑼日打響頭炮，經過兩小時四十五分鐘苦戰，以盤數2:1力挫二號種子夏妮普。這位一向冷酷的俄羅斯名將賽後哭成淚人，道盡苦盡甘來的辛酸。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd