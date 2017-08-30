﻿「復出」奏凱 舒娃落淚

暑假快將完結，九月開學，是學生自殺高危期，這並非危言聳聽，以去年為例，開學之後的半年內，累計發生二十四宗學生自殺事件，「香港學生怎麼了？」成為社會關注議題。新學年又到，家長、老師、學校、駐校社工和輔導專業人士須組成「拯救圈」，而預防重點之一，是多在網絡尋找企圖輕生的蛛絲馬跡。 一項對自殺學生的分析，發現十一人是大學生，另十三人是中學或以下學生。他們選擇結束生命的原因，二十人涉「學業壓力」，而「情緒病」佔四宗。研究自殺防治的港大教授葉兆輝指出，年輕人自殺的原因是綜合性的，包括學業壓力、較弱的家庭支持系統、絕望感等等，但近期內「不尋常的、特別多的」的自殺事件中，因媒體報道，並在...

2017-08-30