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﻿黑鷹「-2」攞到「威」

2017-09-04 列印
　　德國上場世盃歐洲盃外圍賽C組奏捷，但教練路維明言不滿眾將表現，今晚回師主場迎戰挪威，主將勢傾力安撫主帥，邊緣國腳更為上位必拚盡全力爭勝，直取讓球主客和讓兩球「主勝」，再串次席的北愛爾蘭主場僅和捷克失分，讓黑鷹提早出線。

（有線64、203台周二凌晨2:45直播）
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